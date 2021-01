Ford decide encerrar atividades no Brasil

DETROIT, Estados Unidos (Reuters) – A Ford anunciou nesta segunda-feira que vai fechar suas três fábricas restantes no Brasil neste ano e assumir encargos antes de impostos de cerca de 4,1 bilhões de dólares, como parte de uma reestruturação que a empresa afirma ser global e que já havia atingido em 2019 a histórica unidade da companhia em São Bernardo do Campo (SP).

A produção cessará imediatamente nas fábricas da Ford em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), com a produção de alguns produtos sendo ainda mantida por alguns meses para sustentar os estoques para vendas de reposição. A unidade que monta o utilitário Troller em Horizonte (CE), continuará operando até o quarto trimestre.

A maior das três fábricas da empresa fica no polo de Camaçari (BA), onde a empresa emprega cerca de 10 mil funcionários e fabrica os modelos Ecosport e Ka, afirmou o diretor do sindicato local.

A empresa estava convocando dirigentes das fábricas para uma reunião “de emergência” nesta tarde, segundo as entidades.

Em Taubaté, a montadora norte-americana emprega cerca de 800 funcionários, informou o sindicato local. A fábrica produz motores e transmissões.

“Como resultado, a companhia vai parar as vendas do EcoSport, Ka e do T4 assim que os estoques forem vendidos. As operações de manufatura na Argentina e no Uruguai e as vendas em outros países sul-americanos não serão afetadas”, informou a Ford em comunicado à imprensa.