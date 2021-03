Força-tarefa vistoria 17 estabelecimentos em Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder (PSD), o Leitinho, acompanhou pessoalmente toda a força-tarefa de fiscalização do cumprimento das regras da atual fase emergencial do Plano São Paulo de enfrentamento à pandemia de Covid-19, realizada entre a tarde e a noite da última quinta-feira (25). No total, foram visitados 17 estabelecimentos, cujos proprietários foram orientados a seguir rigorosamente as regras de funcionamento, horário e lotação.

Participaram da operação equipes da Vigilância Sanitária Municipal, GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Polícia Civil. Foram mobilizados no total 16 agentes municipais e estaduais, com 6 viaturas e veículos oficiais – além do prefeito, que procurou conversar com cada comerciante visitado. “O objetivo é evitar aglomerações, convencer as pessoas a ficarem em casa se possível e evitar multas aos comerciantes”, justificou o prefeito.

“Visitamos duas padarias, duas adegas, fizemos uma orientação na Pista de Skate da Avenida João Pessoa (que está interditada para uso dos esportistas, assim como todos os demais espaços esportivos e de lazer da cidade, até o final da fase emergencial do Plano São Paulo), um minimercado, dez 10 bares e duas lanchonetes”, resumiu a coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, Méria Brito de Jesus.

Segundo ela, foram vistoriados na quinta-feira, basicamente, estabelecimentos que já foram notificados em algum momento nos últimos meses, mas que continuavam trabalhando em desacordo com a regras de funcionamento, horário e lotação máxima definidas no Plano SP.

“Temos um decreto estadual que está em vigar e temos que fazer a fiscalização. Não queremos multar ninguém neste momento grave da pandemia, e sim pedimos a colaboração dos comerciantes. Por isso vamos reforçar essa orientação. Queremos ajudar os comerciantes, não queremos fechar nenhum estabelecimento, mas para isso todos os empresários e toda a população têm que nos ajudar nesse momento crítico”, completou Leitinho na mensagem gravada ainda em frente ao Paço.

O prefeito lembrou por fim que, para enfrentar o agravamento da pandemia, só neste ano a Prefeitura já aumentou a quantidade de “leitos Covid” na Rede Municipal de Saúde de 14 para 47. São agora 36 leitos na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada (16 deles em fase final de implementação), mais 11 leitos na Ala Respiratória do Hospital e Maternidade Municipal. Também estão sendo adquiridos novos equipamentos para fazer frente ao aumento da demanda na Rede.