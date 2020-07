Força feminina. Evelyn Formigoni entra pra política

A classe feminina ganha mais uma força na política municipal. A educadora física Evelyn Formigoni é pré-candidata a vereadora pelo PV e é a única mulher a disputar eleição em Americana após ter completado o curso Renova BR – que tem por objetivo preparar ‘pessoas comuns’ para o mundo político.

Evelyn representou Americana por 15 anos no time principal de vôlei e atualmente jovem novata realiza eventos de futevôlei na região, movimentando a classe esportiva.

“Decidi me candidatar porque sempre lutei pelo esporte como forma de educação, e hoje vejo a necessidade da mudança. Sou mãe, fui atleta por anos, e quero fazer parte da gestão da cidade para que Americana volte a ser referência e se torne uma cidade melhor do que está hoje. Me sinto preparada e capacitada para lidar com as questões políticas após o curso Renova BR”, disse Evelyn.