Foram vender a arma pro cara e deu tudo errado

Durante patrulhamento da Polícia Militar no bairro Vila Santana, em Americana, na tarde desta terça-feira, a equipe encontrou um veículo Gol estacionado em frente uma residência e dois homens do lado de fora tentando conversar com uma pessoa dentro da casa. Ao perceberam a presença policial, tentaram retornar ao veículo, sendo de imediato abordados.

Nada de ilícito foi encontrado com eles, apenas uma pochete com R$1.161 e em busca veicular foi localizado um revólver calibre 32 carregado com uma munição.

O proprietário do carro disse que não sabia da arma de fogo. Um dos envolvidos informou que iria vender a arma por R$ 1.700 e após breve diálogo revelou que havia uma outra arma de fogo em sua casa, no bairro Vista Alegre, em Santa Barbara d’Oeste. A Polícia fez busca no local e encontrou um revólver calibre 32 e um tipo garrucha calibre 32 com munições.

Diante dos fatos as partes foram apresentadas na Central de Polícia Judiciária de Americana, onde após os trâmites legais o indivíduo permaneceu preso por posse ilegal de arma de fogo.