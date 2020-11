Fora do debate, candidato protesta do lado de fora

O candidato a prefeito de Campinas pelo partido Patriota, Wilson Matos, protestou a favor da democracia em frente ao Teatro Castro Mendes onde acontecia o debate promovido pela EPTV / ACidade On nesta quinta-feira, 12 de novembro.

Wilson Matos estava acompanhado de duzentas pessoas que não consideravam justo o critério da empresa em chamar apenas alguns candidatos para participar do debate.

Nos últimos dois debates que aconteceram em Campinas promovidos pela TV Band e VTV/SBT, todos os candidatos dos partidos que tinham eepresentação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, foram convidados. Esse é o critério determinado pela justiça eleitora, porém o grupo Empresa Paulista de Notícias convidou apenas os 6 primeiros candidatos na pesquisa ibope do dia 27/10.

A liminar assinada pela juíza eleitoral Renata Manzini garantia a participação do candidato Wilson Matos no debate que foi realizado pelo grupo EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS. Na liminar, a juíza eleitoral decide que a “EMPRESA PAULISTA DE NOTÍCIAS, tem a faculdade de convidar quaisquer candidatos que entenda viáveis, mas ESTÁ OBRIGADA A GARANTIR A PARTICIPAÇÃO de todos os candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, como é o caso do partido do representante. Assim, CONCEDO A TUTELA para garantir ao representante a participação no debate da representada, que não poderá ser realizado senão com a sua participação, sob pena de multa e desobediência.”

Mesmo com a liminar favorável ao candidato Wilson Matos, os organizadores não exerceram a democracia, segundo o partido Patriota de Campinas, e vários candidatos ficaram de fora desse debate.

“Como pode uma mídia elitista se basear em uma mera pesquisa de 15 dias atrás para escolher quem pode e quem não pode participar de um debate. Isso é dar privilégio para alguns. Onde está a democracia?” indaga o candidato.

Sobre Wilson Matos

O candidato a prefeito de Campinas, Wilson Matos, é um empresário que construiu sua carreira nos Estados Unidos morando por lá por 25 anos. Ele nasceu em Campinas, teve uma infância pobre e cheia de dificuldades, tendo que vender marmitas e água durante a infância para sobreviver. Sua história no exterior começa quando recebe uma oportunidade de terminar o ensino médio nos Estados Unidos e então engaja em uma universidade americana em Washington DC.

Ele é Engenheiro e CEO da WKM Solutions, empresa que cuida de obras públicas na cidade de Washington-DC e que por sua vez tem uma sede no centro de campinas.

Wilson nunca foi político e almeja o cargo de prefeito para inovar e desenvolver Campinas.

Mas a vida do Wilson não se resume apenas em sua carreira, ele tem um projeto social nos EUA que ajuda jovens imigrantes a conseguir bolsas de estudos nas universidades através de bolsas pelo esporte. No Brasil tem parcerias com diversos projetos sociais, como o Alimento para Todos – projeto de distribuição de alimentos –, a ONG Há Esperança que ajuda centenas de famílias no Parque Oziel – considerada umas das maiores ocupações da América Latina em 2002 – também sempre incentivou o esporte na cidade e fez parcerias com projetos como Pernas de Aluguel.

Wilson sempre esteve envolvido em ações sociais, sempre que teve a oportunidade ajudava àqueles que pediam seu apoio, além da parceria com diversos projetos.