O ‘Fora Bolsonaro’ que deve movimentar todo o Brasil no próximo sábado será unificado desta vez na região. Grupos de oposição de Americana, Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa devem se reunir na Estação Cultural da cidade na avenida Tiradentes no dia 2 para reclamar do governo, da inflação, da má gestão na pandemia e da corrupção do presidente e de seus filhos- investigados pelo crime de Rachadinha.

O evento começa as 9h e deverá caminhar até a Praça da Matriz.