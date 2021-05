Fontes se aproxima do gov Piovezan

Vereador dos mais experientes da Câmara de Santa Bárbara e pai do candidato a prefeito Marcos Fontes em 2020, Carlos Fontes/PSL tem se aproximado do governo do prefeito Rafael Piovezan/PV. No sábado, Piovezan foi ao programa de rádio de Fontes na emissora comunitária que o vereador ‘toca’.

Fontes disse que deve votar a favor do pedido de empréstimo feito pela prefeitura no valor de R$ 25 milhões. “Eu li e procurei me informar com o governo e o Rafael participou no meu programa no sábado e falamos sobre o projeto. 80% é investimento na saúde e também será investido parte do valor na cratera no final da rua Croacia nos moldes do Jacarandá”, disse.