Fontes quer troca da frota da Saúde e Kifu visita secretário de desenvolvimento

Vereador cobra a manutenção de toda frota da Secretaria Municipal de Saúde

O vereador Carlos Fontes (PSL) apresentou, ontem (27), o Requerimento 72 /2021, por meio do qual solicita a manutenção dos freios, motores, câmbios, pneus, além da troca de óleo de toda frota da Secretaria de Saúde do Município.

O vereador recebeu denúncias de pacientes que fazem tratamentos em hospitais de São Paulo, Guarulhos, Campinas, Bragança Paulista e Barretos, os quais relataram que, muitos desses veículos já apresentaram problemas durante o percurso de deslocamentos. Segundo um paciente, uma das vans da Saúde, a de nº 192, estava sem o freio do lado esquerdo, apresentando falhas e colocando a vida de todos os passageiros em perigo.

“Os pacientes estão com medo de acidentes no trajeto e clamam por soluções imediatas”, finalizou o vereador Carlos Fontes.

Vereador se reúne com secretário de Desenvolvimento Econômico

O vereador Júlio César Santos, o Kifú (PL), esteve reunido, hoje (27), com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Bárbara d’Oeste, André Cruz. Solicitado pelo vereador, o encontro teve o objetivo de esclarecer algumas questões em relação à pasta e a projetos que podem auxiliar nos trabalhos desenvolvidos pelo Poder Executivo, assim como de apontar reivindicações de empreendedores da Zona Sul da cidade.

“Ouvi muitos pedidos de empresários por melhorias para desenvolver o comércio da região sul, assim como questionamentos a respeito da atração de novas e grandes empresas para Santa Bárbara d´Oeste”, afirmou Kifú. Além do secretário de Desenvolvimento Econômico, participaram do encontro o assessor de gabinete Naaliel Silva e o assessor parlamentar Jorge Bovo. O vereador também tirou dúvidas sobre o atendimento na casa do trabalhador e alguns serviços oferecidos à população. “Fui muito bem recebido e percebi muita dedicação do secretário em abraçar novos projetos e ideias que vão favorecer a população barbarense” disse.