Fontes quer contar vacinados e Arnaldo, quadra no Trabalhadores

O vereador Carlos Fontes (PSL) solicita informações à Administração Municipal, por meio do Requerimento nº 808/2021, acerca da quantidade de pessoas que já foram vacinadas contra Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste. O parlamentar quer saber quantas pessoas já foram vacinadas com a 1ª dose, quantas foram vacinadas com a 2ª dose e quanto residentes no Município a Secretaria de Saúde tem previsão de vacinar.

No requerimento em questão, Carlos Fontes considera que, por meio da Moção de nº 445/2021, manifestou protesto contra a estimativa populacional residente de Santa Bárbara d’Oeste de 195.278 habitantes divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no dia 27 de setembro último, com data de referência de 1º de julho de 2021. “A resposta enviada pelo IBGE à Câmara não me convenceu, por isso apresento este requerimento e busco mais informações”, diz o vereador.

Arnaldo quer quadra no Conjunto dos Trabalhadores

Acompanhado dos secretários municipais de Meio Ambiente, Cléber Luis Canteiro, e de Esportes, Vinícius Furlan, o vereador Arnaldo Alves (PSD) visitou o bairro Conjunto Habitacional dos Trabalhadores, ocasião em que sugeriu a revitalização da área existente entre as ruas Alfredo Claus e Antônio Toledo de Melo, com melhorias para a prática de esportes, lazer e convivência social.

Segundo Arnaldo, o local em questão poderia receber brinquedos infantis, academia ao ar livre, pista de caminhada, bebedouro, pontos de iluminação e paisagismo. “Os secretários adiantaram que um estudo será realizado nos setores competentes da Prefeitura para avaliar a possibilidade de execução dessas melhorias”, declarou o vereador.