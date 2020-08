Fontes e Dr José lançam formulário do plano de governo

O pré-candidato a prefeito em Santa Bárbara d’Oeste, Marcos Fontes (PSL), lançou no início de agosto um questionário digital com o objetivo de colher ideias da comunidade barbarense, para compor seu plano de governo. Para ter acesso ao formulário e colaborar, basta acessar o link: https://forms.gle/y9LpYcaLxjEMCTzz5.

“Brevemente iremos definir o futuro de nosso município e para sermos assertivos em nossas decisões, precisamos estar próximo das pessoas, ouvir quem mais precisa e fazer ‘funcionar’ os serviços públicos. É possível fazer o correto! Estou certo de que, desta vida não podemos levar nada, mas podemos deixar um legado e escrever uma história que irá inspirar gerações”, destacou Marcos Fontes no texto convidativo que tem como título “Santa Bárbara Para Todos”.

Marcos é comunicador, tem 24 anos, é formado em gestão pública e disputou as eleições de 2018, quando se tornou suplente de deputado estadual. Ele foi o mais votado em Santa Bárbara d’Oeste, quando alcançou 16.309 votos.

DR JOSÉ TAMBÉM LANÇA ‘PLANO PARTICIPATIVO’

Com um time mais acertado mas ainda sem definir quem será o candidato a vice, o vereador Dr José/PSD voltou a acelerar as redes sociais. Ele aproveitou o dia dos pais para animar o time e voltar a buscar. A campanha de Dr José parece repetir mais corretamente a estratégia adotada em 2016 pela campanha de Zé Maria/DEM.

Dr. José lançou uma Plataforma para ouvir a população. No Link Abaixo você poderá contribuir de forma participativa com Opiniões, Sugestões e Indicações para a construção de uma SANTA BÁRBARA mais participativa nos próximos anos. Com a sua contribuição a Equipe do plano de Governo Participativo realizará conferências on-line a fim de ampliar o Debate das Ideias com a População barbarense.

Saúde

https://cutt.ly/Gd1K0Kh

Educação

https://cutt.ly/Pd1K9Uo

Segurança Pública

https://cutt.ly/4d1K4Ke

Desenvolvimento Econômico

https://cutt.ly/ed1K5vE

Meio Ambiente

https://cutt.ly/5d1Lqoz