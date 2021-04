Fontes Filho vai até Piovezan

O suplente de deputado estadual Marcos Fontes (PSL) esteve reunido na tarde desta sexta-feira (16) com o prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV), e com o vice-prefeito, Felipe Sanches (PDT), para tratar de assuntos referentes ao enfrentamento e combate à COVID-19 no município.

Acompanhado de seu pai, o vereador Carlos Fontes (PSL), Marcos colocou o mandato do deputado federal Júnior Bozzella à disposição de Santa Bárbara e disse que já solicitou que a Prefeitura elabore um ofício elencando as demandas para a área da saúde ao deputado. “Foi muito bom receber o Marcos Fontes no nosso gabinete, agora como assessor do nosso amigo, o deputado federal Júnior Bozzella, que é mais um elo para a nossa cidade em busca de recursos federais, principalmente no combate à COVID-19. Marcos Fontes é um jovem muito esforçado e com muita vontade de trabalhar por nossa cidade”, disse o prefeito.

Para Sanches, “é muito importante termos um representante de um deputado federal na nossa cidade, que poderá destinar emendas importantes ao município”. No ano passado, Bozzella destinou R$100 mil para a Casa da Criança a pedido do vereador Carlos Fontes.