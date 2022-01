Fontes fecha comando do União Brasil em Santa Bárbara

O Diretório do novo União Brasil de Santa Barbara D’Oeste-SP se reuniu esta segunda-feira (24) para tratar das eleições nacionais de 2022. O Diretório deliberou o nome do presidente municipal e suplente de deputado estadual Marcos Fontes, que disputou as eleições em 2018, obtendo cerca de 17 mil votos, como pré-candidato a deputado estadual.

O lançamento oficial da pré-candidatura de Marcos Fontes será feito pelo deputado federal e presidente estadual do União Brasil no Estado de São Paulo, Júnior Bozzella. A data para o lançamento será marcada pela direção estadual do partido.

“Estou a disposição do meu partido, da minha cidade e região para dedicar toda minha juventude e energia em favor da população” , disse Marcos Fontes.