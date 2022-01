‘Folha’ vê Giovana como nome forte do PDT ao Senado

Notícia divulgada esta segunda-feira pela Folhapress, do jornal Folha de S Paulo, coloca a ex-vereadora de Americana Giovana Fortunato como um dos nomes prováveis na corrida ao senado na chapa que deve reunir PDT e PSOL em São Paulo. Até o final do ano, Giovana era apontada como provável nome a deputada federal- já havia sido em 2018- e uma das principais apostas do PDT no estado.

Algumas das principais lideranças do PSOL e do PDT consideram bastante avançadas as tratativas entre as siglas em torno da candidatura de Guilherme Boulos para o governo de São Paulo. Em troca do apoio do PDT ao líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), o PSOL faria campanha pela eleição do escolhido pelos trabalhistas para o Senado por SP e não lançaria um nome próprio.

“Boulos receberia o Ciro, fazendo a praxe de candidato a governador, e faria a campanha de quem quisesse, no caso, também a do Lula”, afirma Carlos Lupi, presidente do PDT.

O PDT tem atualmente três opções para lançar ao Senado por SP: a ex-reitora da USP Suely Vilela, o ex-comandante da Rota e babalorixá Mario Filho e a vice-presidente do PDT-SP Maria Giovana.