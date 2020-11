Foi vender bike roubada e se deu mal

A equipe fazia patrulhamento Tático de Romu e foi informada de que estaria ocorrendo uma negociação via rede social de um objeto furtado. Com as informações precisas que a equipe obteve, se deslocaram ao local marcado para o pagamento e entrega do objeto, avistando o ajudante geral D.A.S, 24, que de imediato abordado. Após entrevistado, confessou ter adquirido a bicicleta pelo valor de R$300 de um “nóia” e venderia pelo valor de R$700.

Assim, equipe em contato com a vítima, esta apresentou nota de compra do objeto, bem como registro de ocorrência Furto. Envolvidos foram conduzidos a CPJ local deliberando autoridade policial pelo registro da ocorrência e após procedimentos cartorários de polícia judiciária, bicicleta restituída ao proprietário, indivíduo envolvido liberado após oitiva prestada.