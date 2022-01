Foi roubar casa mas acabou se dando mal

Um homem que foi roubar uma casa em Americana acabou se dando mal. O ataque aconteceu na manhã da sexta-feira (29) e a Polícia Militar conseguiu prender em flagrante o homem de 40 anos. Ele foi pego quando tentava furtar uma residência no bairro Vila Galo. Por volta das 12h20, os militares foram informados que um homem havia pulado o muro de uma Clínica de Idosos na rua dos Sândalos.

No local, a equipe foi comunicada novamente que um indivíduo havia pulado em uma residência, nos fundos da clínica, com as mesmas características do suspeito. Os policiais Cabo César e o PM Queiroz se deslocaram para o local e abordaram o indivíduo pulando o muro da frente da residência, onde já havia deixado um botijão de gás na calçada e pegava uma caixa de utensílio de cozinha no muro.

O proprietário foi acionado e reconheceu os objetos. O caso foi encaminhado ao Plantão Policial, onde o homem permaneceu preso.