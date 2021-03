Foi reabastecer biqueira e caiu no caminho

Um adolescente que ia reabastecer uma biqueira do tráfico de drogas acabou detido por agentes da Guarda Municipal de Americana. A autuação de tráfico de drogas na rua Carlos Alberto Brassarotto, 460, Balneário Riviera no começo da madrugada desta quarta-feira. Já era por volta da 0:50h quando o patrulhamento Tático de Romu avistou um homem transitando com uma “bike” em local costumeiro de venda de drogas, provocando a abordagem.