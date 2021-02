Foi pro baile funk e foi assassinado na volta pra casa

Após DiaDiaNews- Um rapaz que foi pro baile funk acabou morto depois da festa em Sumaré. Vinicius Vilar, 20, foi morto a tiros após sair de um baile funk na manhã deste domingo (14), no Jardim Maria Antônia. Ainda não há pistas dos autores.

Ele estava com amigos na rua Gervacina Alves Ferreira nas proximidades da Praça Ângelo Tomazin, quando foi atingido a tiros por um homem na região do rosto. Na sequência, o autor fugiu. Equipes de resgate chegaram a ser acionadas, porém, a vítima não resistiu e faleceu no local, a polícia militar foi acionada e preservou o corpo até a chegada da equipe de peritos da Polícia técnico-cientifica.