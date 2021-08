Foi pra cima da sogra e acabou em cana

Um homem acabou preso na noite do sábado depois de tentar agredir a sogra em Santa Bárbara d’Oeste. O caso foi atendido por homens da Polícia Militar. O vendedor M.A.N., 39, foi detido acusado de violência doméstica. Segundo o registro policial, ele agrediu sua sogra de 50 anos com uma faca, causando ferimento no braço esquerdo dela. Eles residem na mesma casa, no Jardim das Laranjeiras.

Os PMs Gilbertoni e Vassorelli atenderam a ocorrência por volta das 19h30. A mulher foi encaminhada para atendimento médico e o agressor foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi arbitrada fiança, cujo valor não foi apresentado. Com isso ele permaneceu preso à disposição da Justiça.

