Marido foi perto da ex. Ela chamou Gama no whats e ‘tudo resolvido’

Um homem foi preso após o controle da Gama (Guarda Municipal de Americana) receber um pedido de socorro via Whatsapp do Fiscaliza Cidadão, feito pela esposa do mesmo. O caso aconteceu na manhã dessa segunda-feira (13) depois que a mulher de 30 anos acionar o serviço.

Ela tem uma medida protetiva contra o marido e a ajuda foi solicitada enquanto ela estava sendo conduzida na motocicleta do marido, repassando a todo o tempo sua localização. Logo em que chegaram no destino final, que se tratava de uma oficina na Avenida Comendador Lísio Bertone, a equipe dos Guardas Civis E. Nascimento e F. Barbosa realizaram a abordagem imediata ao marido. A vítima já havia feito alguns boletins de ocorrência contra o marido.

O homem de 34 anos foi detido e apresentado a Autoridade Policial, que ordenou a prisão em flagrante do mesmo.