Foi pegar chapéu e capotou na SP em Americana

Um carro capotou na altura do km 126 da rodovia SP 304 Luís de Queiroz em Americana. O acidente aconteceu por volta das 12h14 no trecho próximo à saída da Fazenda do Estado. O carro ia sentido Anhanguera Campinas. A vítima estava fora do veículo quando os bombeiros chegaram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizados na ocorrência três viaturas e sete homens no resgate, que teve ‘tempo de resposta’ de três minutos. Os bombeiros receberam solicitação via 193 Cobom, de um capotamento de veículo pela rodovia. Ao chegarem no local as equipes constataram o capotamento porém vítima já estava fora do veículo.

Segundo relatos do motorista, ele teria tentado pegar um chapéu que estava no interior da picape, e acabou perdendo o controle, vindo a capotar várias vezes. Felizmente não atingiu outros veículos e o condutor sofreu ferimentos leves. Encaminhado ao Hospital São Francisco de Americana.