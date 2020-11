Foi na casa da ex e acabou no xadrez

Um homem foi detido por violência doméstica na noite desta terça-feira em Americana. Ele foi até a casa da ex-mulher e ela chamou a polícia. O caso aconteceu por volta das 20h30 no Jardim Brasil. Policiais foram chamados para atender chamada de ameaça na avenida Antônio Centurione Bôer.

A equipe foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, foi realizado contato com a vítima que apresentou uma medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro, R.G.J., que estava no local e foi detido pela equipe.

Diante dos fatos as partes foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária, onde R.G.J. permaneceu a disposição da justiça por descumprimento de medida protetiva, ficando o indiciado preso.