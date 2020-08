Foi na casa da ex armar rolo e parou na delegacia

Um homem foi detido na noite deste sábado acusado de violência doméstica contra a ex namorada no jardim dos Lírios em Americana. A ação da polícia militar foi por volta das 23h e aconteceu na rua Dos Bem-te-vis.

A equipe da PM foi acionada via Copom para atendimento de ocorrência de tentativa de agressão no endereço já citado. Nlo local, foi realizado contato com a vítima, que relatou que seu ex-companheiro C.C.S. encontrava-se agressivo devido ao término do relacionamento, que por esse motivo á agrediu.

Diante dos fatos foi acionada a Perícia no local. Partes apresentadas na Central de Polícia Judiciária, onde

após as formalidades o autor permaneceu à disposição da justiça.