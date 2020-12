Foi fugir da Guarda e caiu com a moto

Um rapaz que tentou fugir de agentes da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste acabou caindo com a moto e sendo abordado no final da noite deste sábado no jardim das Orquídeas. O caso aconteceu por volta das 23:30 na rua José Cláudio Venturelli.

A equipe fazia patrulhamento no bairro quando foi avistado um motociclista próximo a dois adolescentes que estavam parados em um esquina conhecida pelo intenso tráfico de drogas.

Ao notar a aproximação da equipe, o motociclista tentou fugir mas se desequilibrou e caiu ao solo, em ato contínuo os adolescentes se dispersaram para sentidos opostos onde foram abordados.

Todos submetidos a busca pessoal com um dos adolescentes foi localizado 1 eppendorf de cocaína, com o outro adolescente R$ 20. Já com o motociclista 3 eppendorfs de cocaína que ele informou ter acabado de adquirir do adolescente que se encontrava com o dinheiro.

Indagado, o adolescente confessou a prática do tráfico e informou um buraco no muro onde foi localizado mais 4 eppendorfs e 1 unidade de maconha.

Diante dos fatos as partes foram apresentadas pelo plantão policial e após relatar os fatos a autoridade policial onde foram registrados, a droga e o dinheiro apreendidos e as partes liberadas.