Foi fazer a corrida, era lança perfume

Um motorista de aplicativo foi fazer uma corrida, mas entre os produtos transportados estava garrafas com lança perfume em Santa Bárbara d’Oeste. Ele foi abordado pela equipe de Força Tática da Polícia Militar com lança-perfume escondido no veículo, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, na madrugada desse sábado (24).

A equipe da sargento Luna, cabo Juliano e soldado J.Luiz fazia bloqueio policial na avenida JK e suspeitou das atitudes de um condutor de transporte por aplicativo. O rapaz conduzia um GM Onix prata e, após sinal de parada, foi abordado e submetido a busca pessoal, mas nada de ilícito foi localizado, apenas R$ 360 em dinheiro.

Porém, em busca veicular, foi encontrado no assoalho traseiro do automóvel um saco plástico branco, com 13 frasquinhos de lança-perfume e uma garrafinha de 300 ml. Além disso, no porta malas do carro encontraram uma bolsa de cor preta com mais duas garrafas grandes de lança-perfume. Questionado a respeito, o indivíduo negou ser de sua propriedade.

Contudo, durante entrevista policial o mesmo confessou que as drogas eram suas, dizendo ainda que havia comprado tudo por R$ 140 de um desconhecido e que venderia cada frasquinho por R$ 10 cada. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao indivíduo por Tráfico de Drogas, sendo este conduzido ao Distrito Policial, onde o plantonista judiciário decidiu pela apreensão dos entorpecentes para constatação.

Por fim, o indiciado foi liberado para apuração dos fatos através de inquérito Policial. A quantia de R$ 360 encontrada foi apreendida.