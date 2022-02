Foi de máscara e arma roubar o comércio no Rochelle

Um ladrão que usou arma e máscara para roubar um comércio foi detido na manhã desta sexta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. A ação da Guarda Municipal foi por volta das 9h40 na rua Ouro Preto, no bairro Rochelle.

Os GMs receberam informações de um possível roubo em andamento no comércio. Os guardas foram até a loja e o dono E.M.S. disse que E.L.E chegou usando mascara de proteção facial, óculos e boné e em dado momento levantou a camisa mostrou uma arma anunciando o roubo.

O ladrão foi até o caixa com para subtrair dinheiro, mas E.M.S se assustou e saiu do comercio correndo. O atacante seguiu apontando a arma e dizendo que ia matá-lo. E. entrou em luta corporal e com auxilio de mais populares conseguiu conter E.L.E até a chegada da guarnição.

A equipe da GCM diante dos fatos conduziu ambos ao DP onde após narrados os fatos ao Delpol, que ratificou voz de prisão em flagrante mantendo E.L.E a disposição da justiça. o Autor portava um simulacro de arma de fogo.