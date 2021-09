Foi comprar um carro e caiu no golpe. Perdeu R$ 16 mil

Um morador de Limeira foi vítima de estelionatários ao tentar comprar um veículo pelas redes sociais e perdeu R$ 16 mil. O caso foi registrado no sábado (18) no Plantão Policial de Santa Bárbara d’ Oeste. O carro do golpe era um Honda Civic 2005, pelo valor de R$ 28 mil. O golpe se deu com um ‘intermediário’ que enganou a vítima.

A vítima, um operador de máquinas de 26 anos, viu o anúncio em um site de vendas postado por A., 47, morador na área central de Santa Bárbara d’ Oeste. Um homem que se identificou como Luiz Gustavo demonstrou interesse em comprar e entrou em contato, iniciando a negociação. O malandro copiou os dados da venda do veículo e anunciou no facebook.

O tal Luiz Gustavo informou estar vendendo o carro para seu amigo e disse que poderia ir até a casa desse amigo ainda no sábado. Ao mesmo tempo, o criminoso disse para A. que um parente estaria indo ver o carro e se ele gostasse fechariam negócio. O operador veio para Santa Bárbara ver o veículo e durante a conversa não entraram em detalhes sobre o tal Luiz Gustavo, que intermediava o negócio pelo celular.

O criminoso orientou A. para ir até o Cartório de Santa Bárbara fazer os trâmites da transferência do veículo e ao mesmo tempo, orientava o operador sobre a transferência do valor de R$ 16 mil para a conta dele , o que foi feito via PIX para uma conta no banco C6-Bank em nome de uma mulher. O restante do valor seria pago em parcelas para Luiz Gustavo.

O golpe só foi percebido no Cartório, quando notaram que Luiz Gustavo não tinha comparecido como combinado e havia desligado o celular.

