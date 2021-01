Foi com a 12 e tentou matar outro na praça da Cidade Jardim

Foto policia militar

Um homem que tentou matar outro no meio da praça da Cidade Jardim em Americana foi preso por policiais na madrugada deste domingo usando arma calibre 12. O caso começou com um briga banal em uma festa que acontecia na praça. A vítima teria dado três tapas no rosto do homem que se armou depois. Mas antes ele foi pra casa.

Já em casa, o rapaz fez o uso de cocaína e pegou sua arma calibre 12- que ele disse ter sido comprada bairro Campo Limpo em Campinas por R$ 4 mil em uma feira de rolo com 34 munições inclusas. Ele voltou para a praça e encontrou novamente o rapaz.

Nesse momento, deu cinco tiros na tentativa de acertar o mesmo, porém ele correu e não foi atingido. Foi acionada a Polícia Militar que conseguiu abordar o homem quando saía do banheiro de uma lanchonete da praça. Após tentativa de fuga, foi abordado e confessou os tiros, dizendo ainda que havia deixado a arma no banheiro da lanchonete que estava. A arma foi encontrada com sete munições em seu interior e mais dez munições foram encontradas com ele.

Ocorrência apresentada na Central de Polícia Judiciária.

Após policialpadrao.com.br