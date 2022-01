Foi buscar lanche pro filho, bateu a moto e morreu

O auxiliar de expedição Henrique Cardoso Teodoro, 27, morreu após sofrer um acidente na madrugada desta sexta-feira (07) na avenida Vereador Antonio Carlos de Souza, jardim Alphacenter, em Santa Bárbara d’Oeste. Ele se acidentou com sua motocicleta, uma Yamaha, depois de perder a direção da moto bater contra um poste. Teodoro teria saído para buscar um lanche para o filho.

O Corpo de Bombeiros encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro Afonso Ramos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada na unidade de saúde. O homem estava indo buscar lanche para o filho no momento do acidente. O caso foi registrado no Plantão Policial, onde as causas serão apuradas.

Início do Velório às 18:00h. Sepultamento este sábado dia 8 saindo as 14:30h do Velório Araújo-Orsola para o Cemitério Parque Gramado em Americana.

Teodoro era casado, tinha um filho (Gustavo) de 3 anos e residia no Jardim Icarai.