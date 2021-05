Fogo no ‘calipeiro’ do São Jerônimo Americana

A equipe 3° SGB do Corpo de Bombeiros de Americana controlou um incêndio (fogo) no ‘calipeiro’ (plantação de eucalipto) que fica na região do jardim São Jerônimo. O caso tratado como ‘Fogo em mato’ foi atendido por volta das 19h deste domingo na rua da Concórdia. Foram utilizados na operação uma viatura e três policiais especializados.

O bombeiros receberam a solicitação via sistema 193 informando fogo em vegetação natural. Chegando no local a viatura se deparou com queimada em mato em área de eucaliptos, área aproximadamente de 5 mil mts quadrados. Foi de pronto efetuado o combate do incêndio com abafadores.