Um incêndio atingiu um Ecoponto na região do parque Olaria em Santa Barbara D’Oeste na madrugada desta terça-feira. O registro do Fogo em Ecoponto por volta das 3:50 na rua Independência, s/n.

Foram utilizadas no atendimento duas viaturas e cinco homens do Corpo de Bombeiros ficando o comando da operação a cargo do sargento PM Silvestre. Não houve registro de vítimas e no local foi feito o combate ao incêndio pelas viaturas ABS 16302 de SBO e

ABS 16301 de Americana.