Focus Fashion Summit anuncia 2ª edição em 2020

Anote na agenda: nos dias 28 e 29 de outubro acontece o FOCUS FASHION SUMMIT 2020, 2ª edição do maior evento do setor têxtil no Brasil, gratuito, 100% digital, idealizado pela Focus Têxtil e pelo Instituto Focus Têxtil e com uma curadoria colaborativa que envolve Paulo Cristelli e Mariana Goulart da Focus Têxtil, o estilista Walter Rodrigues, Luciane Robic do IBModa, Fashion Hub e Bia Vianna da agência Àmdc. Com objetivo de abrir um espaço para compartilhamento de tendências, ideias, conhecimento, produtos e serviços para a indústria criativa de design de varejo e moda. E, para aquecer a troca de ideias desde já, o mês de agosto abre o calendário pré-Summit com uma programação de lives com talks e webinars.

Dando início aos encontros, no dia 18 de agosto, às 17h, acontece no canal da Focus Têxtil no youtube, o talk “Crescendo na Crise”. O diretor de produto da FOCUS FASHION SUMMIT, Leonardo Hallal, mediará uma conversa ao lado de Yoni Stern (Diretor Executivo da Focus Têxtil) e Renato Hojda (Diretor de Produto da Focus Têxtil), com os executivos Sérgio Borriello (CEO da Pernambucanas) e Felipe Dellacqua (VP de Sales da VTEX), que vão trazer suas diferentes vertentes sobre os desafios de gestão das empresas diante de uma crise, tendo como exemplo seus negócios.

A programação segue no dia, 27/08, às 11h, também no canal do youtube, com um webinar no qual André Carvalhal, escritor, consultor e especialista em design para sustentabilidade, Paulo Cristelli, gerente de sustentabilidade da Focus Têxtil e Leonardo Hallal diretor de produto da Focus Têxtil abordarão o tema “Sustentabilidade dos Novos Tempos”, para mostrar as necessidades e oportunidades de mudança do setor têxtil/moda, os caminhos de sustentabilidade para as empresas e marcas, além de apresentar alguns exemplos de como tornar-se, na prática, uma organização sustentável. A programação de setembro e outubro será anunciada em breve.

O evento

Promovido pela Focus Têxtil, empresa líder no mercado de desenvolvimento e comercialização de tecidos, o FOCUS FASHION SUMMIT promove a conexão entre atacadistas, confeccionistas, estilistas, compradores, empreendedores, designers e estudantes da cadeia têxtil e de moda, em um grande encontro com programação gratuita de palestras, talks, workshops e classes de mentoria, além de vitrines virtuais em formato de shop streaming, que incluem uma grande variedade de produtos e serviços do mercado.

A 2ª edição mantem seus três pilares principais: Web Talks, com palestras e talks com experts da moda nacional; Mentorias, em conjunto com IBModa, Fashion HUB e Àmdc, oferece programação especial e exclusiva de classes de mentoria By Fashion HUB com profissionais renomados em suas áreas, onde os participantes terão a oportunidade de aprender técnicas e fundamentos oferecidos pelos parceiros do evento; e o Shop Streaming (marketplace em formato digital) com foco B2B, que reúne estúdios de estamparia, aviamentos, lavanderias, maquinários, tecnologias, produtores e o portfólio completo de artigos da Focus Têxtil.

Entre os patrocinadores do evento estão a Rappi (startup de entregas), VTEX (plataforma de comércio unificado para negócios unificados) e a Seidor (empresa de tecnologia dedicada ao fornecimento de soluções na área de consultoria de software e serviços de TI, estratégia, desenvolvimento, operações, infraestrutura, manutenção de aplicativos, on-demand e terceirização, cloud computing, IoT, entre outros).

Para mais informações e acompanhar a maratona de lives e webinars , basta acessar o canal da Focus Têxtil no youtube ou instagram @focusfashionsummit

Serviço

Focus Fashion Summit

28 e 29 de outubro, das 10h às 19h

Evento gratuito, aberto a público mediante inscrição prévia

Programação e inscrições: www.summit.focustextil.com.br

Maratona de Lives e Webnars

A partir de 18 de agosto

Nas redes sociais da Focus Têxtil e do Focus Fashion Summit

Participação gratuita

Talk “Crescendo na crise”

Dia 18 de agosto

17 horas

Com Leonardo Hallal (diretor de produto da FOCUS FASHION SUMMIT), Yoni Stern (Diretor Executivo da Focus Têxtil) e Renato Hojda (Diretor de Produto da Focus Têxtil), com os executivos Sérgio Borriello (CEO Pernambucanas) e Felipe Dellacqua (VP de Sales da VTEX)

Webinar “Sustentabilidade na prática”

27 de agosto

11 horas

Com André Carvalhal, escritor, consultor e especialista em design para sustentabilidade

Sobre a Focus Têxtil

Fundada há 80 anos, a Focus Têxtil é uma empresa líder no desenvolvimento e comercialização de tecidos para diversos segmentos de mercado. Atendimento, qualidade e responsabilidade social são prioridades. Tem como missão inspirar o cliente, agregando valor à sua coleção e oferecendo informação de moda por meio do mais completo mix de tecidos e serviços com melhor custo-benefício, para todos os segmentos de mercado: feminino, masculino, infantil, moda íntima, denim, calçados, acessórios e decoração. A busca contínua pelo melhor produto final, aliada ao amplo serviço de informação e pesquisa, reforçam a qualidade dos artigos. A cada estação são desenvolvidas coleções com novas estampas, cores e padronagens, por meio de profundo estudo de tendências de moda, mercado e consumo. Em seu showroom, localizado em São Paulo, disponibiliza um grande acervo de peças e catálogos como fonte de pesquisa e inspiração.

Sobre Sérgio Borriello

Sergio Borriello é CEO da Pernambucanas desde dezembro de 2016, tendo assumido o cargo de CFO da empresa no começo do mesmo ano. Começou sua carreira como auditor na KPMG. Desde então, já foi Diretor Financeiro de empresas como Citibank (Brasil e Colômbia), Banco ABN AMRO, Banco Ibi, SulAmérica Seguros, Tecnisa e Banco Santander. Atuou como docente em ciências contábeis na Universidade Cidade de São Paulo e foi membro do Conselho de Administração do Instituto Ibi de Educação e da Gente Seguradora de Porto Alegre, RS. Hoje também atua como membro do Conselho Diretor e de Administração do Grupo CCA – Colégio Caetano Alvares, do Conselho Executivo do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo), do Conselho Diretor da ABVTEX (Associação Brasileira do Varejo Têxtil) e do Conselho Consultivo de Clientes do Banco do Brasil. Graduado em contabilidade pela PUC-SP, possui MBA em finanças pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em filosofia e gestão de educação a distância pela USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul).





Sobre Felipe Dellacqua

Mini-bio: Felipe Dellacqua é formado em Desenho Industrial pela PUC-RIO em 2008, atua na área de Comércio Eletrônico desde 2005 em projetos que tiveram grande destaque nacional. Em 2007, iniciou sua carreira profissional na primeira empresa de gestão full service para comércio eletrônico do Brasil, Primordia, que foi incorporada em 2014. Atualmente faz parte dos corpo de sócios-diretores da VTEX.