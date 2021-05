Flow Experience 2021 chega em junho

Como ser ágil e inovador em um mundo não linear? Este questionamento será o tema da segunda edição do FLOW Experience, evento online da Netshow.me que acontecerá nos dias 15, 16 e 17 de junho. Serão 15 horas de conteúdos transmitidos ao vivo.

Com o objetivo de firmar o FLOW Experience como o maior evento online do mercado de distribuição profissional de conteúdo digital do Brasil, a Netshow.me ampliou o escopo da segunda edição – assim, inspirando a criatividade e inovação no mercado. “O evento está tomando uma proporção incrível e dobramos o número de palestrantes e painelistas: serão 50. Além disso, contaremos com uma produção extremamente tecnológica para engajar a audiência e inspirar outras empresas que queiram fazer eventos digitais”, explica o cofundador Daniel Arcoverde.

Com a presença confirmada do Supla no painel ‘Infungível, intangível e intermediavel’, sobre criptomoeda, NFT, Bitcoin e de Tânia Cosentino, presidente da Microsoft Brasil, que vai palestrar no painel “O Futuro da Verdade”, o evento contará com apresentação de André Vasco, TOP 20 no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Entre os speakers confirmados estão grandes nomes do mercado como Amanda Graciano, head de startups do Cubo, Ivan Moré jornalista e apresentador, Renato Mendes, fundador da Organica 10.4.3, Simone Freire, CEO da Espiral e idealizadora do Web Para Todos, Conrado Schlochauer, fundador da Afferolab, e Luiz Candreva, futurista e head de inovação da Ayoo.

Assim como em 2020, o evento apoiará uma causa social. Nesta edição, o apoio será ao Projeto Amazônia Digital da Associação Vaga Lume, que levará internet para duas comunidades da região: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santo Isidoro.

O Flow Experience 2021 conta com patrocínio da Microsoft e da AdHow e apoio da GenteLab, Feedz, Ekyte e ComSchool. O evento contará com uma super produção envolvendo alta tecnologia em parceria com a We.Do.Lab e Sando Video Service.

Transmitido diretamente do Flow, plataforma de distribuição de conteúdos digitais da Netshow.me, o FLOW Experience 2021 será gratuito. Para acompanhar todas as novidades do evento e garantir sua inscrição, acesse: https://flowexperience.netshow.me



Sobre a Netshow.me

A Netshow.me é referência em soluções de gerenciamento, distribuição e monetização de vídeos e conteúdos digitais. Criada em 2013, a empresa começou oferecendo uma plataforma de shows online e expandiu seu portfólio de soluções ajudando empresas a executarem seus projetos de transmissão ao vivo – seja com software profissional, produção de vídeo ao vivo e link de internet dedicado. Com a aquisição da SignUp em 2018, entrou no mercado OTT, oferecendo plataformas de vídeos e conteúdos digitais personalizadas para empresas, empreendedores digitais e eventos online. Para saber mais, acesse: https://netshow.me