Florindo Cibin agora ganha luz de LED

A Prefeitura de Americana está instalando iluminação de LED na Rua Florindo Cibin, no trecho da transposição da Gruta Dainese. A Praça Donaldo Steinberg, no Morada do Sol, também receberá LED na quinta-feira (11). O trabalho de substituição da iluminação de Americana por LED é um dos principais objetivos do prefeito Chico Sardelli neste primeiro anos.

O processo de troca, que já vem em andamento, contemplará todas as ruas de Americana. “Seguimos firmes com nosso projeto de levar a iluminação de LED a 100% das ruas e avenidas da cidade”, disse Chico.

Na fase atual da obra, serão, ao todo, 55 pontos da nova iluminação. A previsão de execução do trabalho na Florindo Cibin é de três dias, segundo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

A substituição das lâmpadas antigas de vapor de sódio por LED faz parte da modernização do parque de iluminação pública de Americana e irá proporcionar mais eficiência, economia e segurança à população.

A implantação da nova iluminação de LED está sendo realizada pela prefeitura em toda a cidade. Este ano, já receberam as luminárias as regiões do convívio e ruas da área central, totalizando 1.016 pontos.

O serviço também está sendo executado na região do bairro São Vito com o total de 2.815 novos pontos de iluminação de LED, abrangendo os bairros São Vito, Cariobinha, Nova Carioba, Vila Mariana, Cordenonsi, Campo Verde, Belvedere, Bertini, São Manoel e Jardim Nossa Senhora do Carmo.