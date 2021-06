Flavio Ribeiro Silva, conhecido como Flávio do quiosque da Praia Azul, morreu de Covid 19 nesta sexta-feira. Ele tinha 46 anos e trabalhava há mais de dez anos no quiosque da Pracinha. Morador antigo do bairro, sempre lutou pela comunidade e era bem quisto por crianças que se divertiam no entorno do quiosque. Amigos e parentes fizeram homenagens a ele nas redes sociais.

O NM externa os pêsames pelo falecimento.