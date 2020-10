Flamengo goleia Corinthians e assume a ponta

O Flamengo passou por cima e goleou o Corinthians na Arena NeoQuímica e impôs a maior derrota do time alvinegro em seus novos domínios. O time carioca assumiu a liderança do campeonato Brasileiro e abriu três pontos para Atlético MG e Inter RS, que ainda jogam na rodada. Os cariocas agora somam 34 pontos na tabela.

O primeiro tempo teve mais volume de jogo do Flamengo, mas terminou 1 a 0, com gol marcado pelo atacante Éverton Ribeiro, que marcou de cabeça após cruzamento de Filipe Luís.

O segundo tempo começou com o time rubro negro intensificando os ataques. E, até os 14 minutos, já haviam saído mais dois gols- ficando o placar em 3 a 0. O Corinthians reagiu, marcou duas vezes com Gil, mas a primeira foi anulada. Quando parecia que a partida teria mais ‘sabor’, Bruno Henrique aproveitou cruzamento e marcou o quarto do Flamengo.

Nos minutos finais, o veterano Diego entrou e selou o placar.

CÁSSIO– O goleiro Cássio voltou a defender o gol corintiano depois da bela apresentação do reserva Walter no jogo de meio de semana, quando o time saiu vitorioso. Parte da torcida vê no goleiro parte da fragilidade da equipe.