Flamengo e Palmeiras a um mês da final da Libertadores?

Flamengo e Palmeiras se enfrentam na final da CONMEBOL Libertadores no dia 27 de novembro, em clássico nacional realizado no estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Como os rivais brasileiros se encontram a um mês da decisão da competição continental?

O Flamengo, comandado pelo técnico Renato Gaúcho, atravessa um momento de oscilação na temporada. Mesmo vivo nas três competições que disputa – além da Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil –, o Rubro-Negro não vence há três jogos e se vê constantemente desfalcado de peças importantes. A última delas é o atacante Pedro, que terá de passar por cirurgia no joelho e terá de correr contra o tempo para ficar à disposição na final.

O Palmeiras, por sua vez, começa a se restabelecer depois de um longo período sem vitórias (sete jogos). O Verdão se garantiu na final mesmo sem ganhar nenhum dos dois jogos da semifinal. Agora, porém, o time comandado pelo português Abel Ferreira engatou uma sequência de três vitórias consecutivas, contra Internacional, Ceará e Sport.

Até a final da Libertadores, Flamengo e Palmeiras ainda têm diversos jogos para corrigir erros e trabalhar formações. Os cariocas, vivos na Copa do Brasil e com rodadas atrasadas a disputar no Brasileirão, entrará em campo em dez oportunidades, três a menos que o Verdão.

Confira abaixo os jogos de Flamengo e Palmeiras antes da grande decisão da Libertadores.

Jogos do Flamengo:

Flamengo x Athletico-PR (Copa do Brasil);

Flamengo x Atlético-MG;

Athletico-PR x Flamengo;

Flamengo x Atlético-GO;

Chapecoense x Flamengo;

Flamengo x Bahia;

São Paulo x Flamengo;

Flamengo x Corinthians;

Internacional x Flamengo;

Sport x Flamengo.

Jogos do Palmeiras:

Grêmio x Palmeiras;

Santos x Palmeiras;

Palmeiras x Atlético-GO;

Fluminense x Palmeiras;

Palmeiras x São Paulo;

Fortaleza x Palmeiras;

Palmeiras x Atlético-MG.

Quais são as suas apostas sobre quem chega em melhor fase à finalíssima da competição continental?

Vale lembrar que o Palmeiras é o atual campeão da CONMEBOL Libertadores. Na edição de 2020 do torneio sul-americano, disputado em janeiro de 2021, o Verdão bateu o rival Santos por 1 a 0, com gol de Breno Lopes, no Maracanã, e conquistou seu segundo título da competição – o primeiro foi em 1999.

O último título do Flamengo na CONMEBOL Libertadores foi em 2019, quando bateu o River Plate por 2 a 1 na final, com dois gols de Gabigol. O Rubro-Negro também sagrou-se campeão em 1981, comandado por Zico e companhia.

A final entre Flamengo e Palmeiras coloca frente a frente dois dos times com maior poderio econômico do futebol brasileiro. Na atual temporada, os clubes se enfrentaram em três oportunidades. O Rubro-Negro levou a melhor nas três – uma delas, inclusive, valia o título da Supercopa do Brasil.

Veja os duelos entre Flamengo e Palmeiras na atual temporada: