Flamengo bate Inter e lidera faltando 1 rodada. Timão só empata com Vasco

Atual campeão brasileiro, o Flamengo vai para a última rodada dependendo só de si para ser novamente campeão. Isso porque o rubronegro carioca bateu, de virada, o Internacional de Porto Alegre por 2 a 1 esta tarde no Maracanã. Para ser campeão, o Flamengo precisa vencer o São Paulo no Morumbi na próxima quinta-feira. Já o Inter precisa vencer o Corinthians em Porto Alegre e contar com um tropeço dos cariocas na capital paulista.

Os gaúchos saíram na frente com gol de Edenílson, que converteu pênalti marcado pela arbitragem. Ainda no primeiro tempo, Arrascaeta empatou para o Flamengo aproveitando cruzamento de Bruno Henrique. No começo da segunda etapa, o lateral Rodinei foi expulso após dura entrada em Felipe Luís. O técnico Rogério Ceni pôs o Flamengo pra frente e Gabigol anotou seu gol após enfiada de Arrascaeta, destaque da partida. O final do jogo foi bastante truncado com as duas equipes muito cansadas.

CORINTHIANS– O Corinthians não conseguiu bater o frágil Vasco e agora está com as chances de ir para a Libertadores deste ano bastante reduzidas. O Timão, que empatou em 0 a 0 com o Vasco, precisa torcer contra o Santos duas vezes e vencer o Internacional em Porto Alegre para conseguir a vaga para o torneio continental.