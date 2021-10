Fla e Galo favoritos nas semifinais da Copa do Brasil

As semifinais da Copa do Brasil começam nesta quarta-feira e contam com grandes favoritos para chegar à final. É o que aponta análise feita pela Betfair.net, especialista em probabilidades, que coloca Flamengo e Atlético-MG em vantagem por uma vaga na decisão. “Milionários” e com elenco recheado de estrelas, cariocas e mineiros veem a rivalidade chegar ao ápice em 2021, já que também estão no topo na disputa do Campeonato Brasileiro.

Pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, o Flamengo visita o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Baixada. Segundo a Betfair.net, o Rubro-Negro carioca tem 58% de chance de largar com vitória, mesmo jogando como visitante. O empate aparece como a segunda opção mais provável, com 23%, enquanto a probabilidade do Furacão começar na frente é de 19%.

Na mesma data e hora, os outros dois clubes que brigam por vaga na decisão também estarão em campo. O Atlético-MG recebe o Fortaleza no Mineirão e busca confirmar o favoritismo. Ainda de acordo com a análise feita pela Betfair.net, o Galo tem 60% de chance de vitória. O time cearense vive bom momento na temporada, mas ainda assim tem a menor probabilidade de largar na frente por uma vaga na decisão, com 17% de chance de vencer. A possibilidade do duelo terminar empatado é de 23%.

Os duelos de volta das semifinais da Copa do Brasil, que decidem os finalistas do torneio, serão disputados no dia 27 de outubro, quando o Flamengo recebe o Athletico-PR no Maracanã, e o Atlético-MG visita o Fortaleza no Castelão.

A Copa do Brasil é a competição nacional que mais premia os clubes vencedores. Neste ano, o campeão embolsará R$ 56 milhões, enquanto o vice ficará com R$ 23 milhões.