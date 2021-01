Fizeram mulher e crianças reféns e confessaram ser de organização criminosa

Dois homens foram presos em flagrante nesta sexta-feira pela equipe do BAEP no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara, por tráfico de drogas.

A equipe de ações especiais da polícia estava em patrulhamento pelo bairro quando se deparou com um veículo Golf ocupado por dois indivíduos em atividade suspeita. Ao tentarem realizar a abordagem, os suspeitos saíram em fuga, não obedecendo os sinais de parada. Em um determinado momento, os indivíduos pararm o carro e correram para um apartamento.

No imóvel, os indivíduos fizeram uma mulher e duas crianças de refém. Após negociação, a dupla ainda tentou agredir a equipe, que precisou usar força moderada e algemas na ocorrência. Nada de ilícito foi encontrado com os detidos.

Já no veículo, foram encontrados um tijolo de maconha e um caderno com anotações de venda de drogas, além de R$635. No apartamento, a polícia localizou 10.300 microtubos para embalar drogas e mais R$552,60, duas balanças de precisão, faca para fracionar a droga e dois celulares e a chave de um veículo Corsa.

No Corsa, a equipe encontrou uma caixa de papelão com mais 23.000 microtubos.

Os dois afirmaram fazer parte de uma organização criminosa e chegaram a oferecer uma pistola 9mm em troca de liberdade. Eles foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Após Policial Padrão / Foto Polícia Militar