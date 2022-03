Fiz Rinoplastia e preciso usar máscara. E agora?

Nos últimos anos, o uso da máscara tem sido muito importante para a saúde pública. Sendo assim, uma dúvida comum entre os pacientes que realizam a Rinoplastia, é sobre o uso de máscara após a cirurgia.

O ideal é que o paciente fique em isolamento e se recuperando por 10 dias após o procedimento, ou seja, ele irá usar a máscara somente para a consulta de retorno.

Depois desse período, se for necessário sair, escolha uma máscara mais confortável. Evite modelos que trazem ajustes no nariz com um ferrinho, pois podem apertar a região e interferir na cicatrização.

A máscara não pode pressionar a região. Como cada pessoa tem um formato de face, essa escolha é individual. Esse cuidado deve acontecer nos três primeiros meses após a cirurgia.

Resposta do otorrinolaringologista da Clínica Dolci em São Paulo e professor da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, Dr. Eduardo Landini Lutaif Dolci.