Fiuk, Karol Conka e Lumena- os três odiados/cancelados

do Yahoo.Br- Fiuk, Karol Conka e Lumena não saem dos assuntos mais comentados das redes sociais. Os três participantes do ‘BBB 21’ conseguiram despertar o ranço do público com apenas uma semana de jogo. O motivo? Eles não param de falar mal dos outros, militam por tudo e suas atitudes não batem com os discursos.

A união dos três aconteceu depois que Lumena se sentiu ofendida pelas suas amigas travestis e transexuais. Tudo começou quando os homens passaram maquiagem em uma ação patrocinada. O discurso dela fez com que Fiuk e Karol se aproximassem.

Fiuk chorou, pediu desculpa, falou sobre a importância de reconhecer seus privilégios e fechou com Lumena. Karol Conka disse ser contra o radicalismo, mas garantiu que Lumena é necessária e grudou na sister a partir dali.

Boa parte do público acredita que Fiuk e Karol se aproximaram de Lumena por achar que a psicóloga está forte aqui fora. A verdade, porém, é que Lumena está bem queimada com o público. Muitas pessoas acharam desnecessária a polêmica levantada por ela e se cansaram ainda mais depois que a sister polemizou outros assuntos.