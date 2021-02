Fitness, influencer e musas no meio da semana

Influencer da capital se prepara pra fazer nu

A modelo fitness e influenciadora digital paulistana Juliana Moura , 35 anos , moradora do bairro Bela Vista , área central da capital paulista , vem fazendo o maior sucesso nas redes sociais com seus posts sensuais de dar inveja a qualquer marmanjo de plantão.

“Eu gosto de fazer as coisas bem feitas e estou muito feliz com o carinho do público que me acompanha nas redes sociais” , revela a loira que apesar de ter só 6328 seguidores vem fazendo o maior sucesso no Instagram e deixam o público adulto de queixo caído a cada post publicado pela loira.

A bela revela que está vendo a possibilidade de fazer um ensaio nu em breve. “Eu quero ganhar uma visibilidade e queria mostrar o que a mulher paulistana tem de belo para mostrar fazendo um ensaio nu bem profissional e sem vulgaridade”, completou a modelo.

Musa fitness chocada com cobrança de homens por corpo sarado

“Os homens estão cada vez mais exigentes com as mulheres e menos com eles mesmos”, disse Carolina Azevedo. Dona de um corpo sarado, Carolina Azevedo diz que fica chocada com tantas cobranças que os homens fazem.

“Impressionada pelas cobranças com a a aparência por parte dos homens. Mas já acostumada com o estereótipo da perfeição. Sempre pratiquei exercícios físicos pela minha saúde, sempre fui vaidosa e sempre fiz tratamentos estéticos disciplinadamente. Mas a hora que isso para mim ou para outras mulheres uma escravidão, daí qualquer sacrifício perde o sentido. Os homens estão cada vez mais exigentes com as mulheres e menos exigentes com eles mesmos”, pontua a modelo.

A musa fitness diz que ninguém deve opinar sobre o corpo do outro, principalmente os homens, que cobram muito da mulher. “Falam sobre nosso cabelo, nosso corpo. A hora que nós, mulheres, começarmos a reclamar deles vai ser bom”, afirma.

Bailarina Nanny Azevedo arrasa de lingerie em ensaio

A dançarina Nanny Azevedo, uma das bailarinas do seleto time do grupo de dançarina do raça negra e do Leornardo, exibiu o corpo torneado em um ensaio sensual de lingerie pelas lentes do fotógrafo Wellington Santos para grife de lingerie Cafe cafe parias Lingerie. Nanny tem se dedicado às atividades dos trabalhos e dos ensaios fotografico mesmo no distanciamento social. “os trabalhos diminuem ansiedade e estresse, fornecem mais energia num tempo que vivemos hoje “diz a dançariana.

Ainda sobre, Nanny aposta que, depois da pandemia do coronavirus, as pessoas vão dar mais importância a eles e que agente dar mais valor a vida. “A saúde sempre em primeiro lugar “, afirma. Nanny também acredita que, depois do fim do surto do novo coronavírus, as pessoas serão mais solidárias e que a desigualdade social possa não ser mais vista como normal na sociedade.



“O mundo já está mudando. Acredito que as pessoas de pouquinho em pouquinho estão se reinventando. Olhando mais para o próximo, ajudando quem precisa. Há uma união por um mundo com menos desigualdade social”, finaliza.

Leticia Bizinelli arrasa como candidata à Musa do Athletico-PR

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo Leticia Bizinelli, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais. Autêntica e carismática, Leticia, paranaense, de apenas 22 anos, ama o mundo da moda e das passarelas, além de se considerar uma mulher com objetivos e garra para lutar pelo que quer. Dessa vez, ela tem a missão de representar o seu time do coração, o Athletico Paranaense, no concurso Musa do Brasileirão.

“Não tenho palavras para descrever a sensação. Só pelo fato de estar ali concorrendo pelo título de musa do meu time é tão gratificante. É uma mistura de orgulho, paixão e sensação de conquista”, disse a torcedora gata do Furacão sobre a emoção de concorrer a musa do seu time do coração.

“Estou muito feliz em estar entre as musas do Athletico e poder mostrar que uma musa não precisa ser a mais bonita ou ter corpão, mas basta ela ter a força de vontade e o amor pelo que está fazendo. É esse o verdadeiro significado de ser musa, representar o seu time com caráter e amor”, complementou Leticia.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas. Para poder acompanhar mais sobre a Leticia Bizinelli, basta seguir ela no seu Instagram @lehbizinelli.