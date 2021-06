Fiscalização Covid19. Sete estabelecimentos autuados neste sábado

A Guarda Municipal de Americana, deu continuidade a operação de apoio a UVISA na noite deste sábado (19) e madrugada de Domingo (20) na cidade de Americana.

Segue a relação dos locais fiscalizados devido as denúncias:

19:40 – Casa de Massagem, Rua Hermínio Sacilotto.

Autuado. Local sem documentação para funcionamento e pessoas consumindo bebidas e não utilizando máscaras. Encerrou as atividades.

20:25 – Bull

Rua Gonçalves Dias

Autuado: frequentadores no local sem fazer o uso de máscara, além de um processo de interdição ainda em vigor. Todos os frequentadores foram evacuados, encerrando as atividades do local.

22:00 Major Lounge

Rua Ettore Gobbo

Autuado por não cumprimento do horário de funcionamento do Decreto estadual, encerrando as atividades.

22:26 Santomé

Av. Brasil

Sem pessoas no interior do estabelecimento, mas o mesmo comercializava bebidas para consumo na parte externa. Autuado, encerrando as atividades.

22:46 Conveniência posto

Av. Brasil em frente ao Clube do Bosque

Autuado por Descumprimento Decreto e orientado sobre a forma de funcionamento do local.

00:50 Bar

Rua Elizete Cardoso

Local autuado por descumprimento do decreto, tendo as atividades encerradas.

01:15 Conveniência posto

Av. Saudade, 677

Atendente se recusou a fornecer qualquer indenticação ou documentos, onde o local acabou sendo autuado e fechado.