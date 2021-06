Fiscalização Covid19. Santa Bárbara multa quatro estabelecimentos

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com as ações de fiscalização e orientação no enfrentamento ao Coronavírus (Covid-19). Entre sexta-feira (18) e domingo (20) o Setor de Fiscalização de Obras e Posturas e a Guarda Municipal realizaram 12 averiguações e quatro autuações por descumprimento às regras do Plano São Paulo.

Foram autuados dois bares (Cidade Nova e Terras de Santa Bárbara), uma lanchonete (Bosque das Árvores) e um restaurante (São Fernando) por funcionamento além do horário permitido e realização de show. As multas variam de R$ 518,39 a R$ 863,97. Além disso, foi encerrado um “pancadão” em praça do Conjunto Roberto Romano.

A Prefeitura reforça para o cumprimento da legislação estadual de combate à pandemia. Na fase atual do Plano São Paulo os estabelecimentos comerciais não essenciais podem atender o público até as 21h, seguindo o protocolo de distanciamento, higienização e ocupação máxima de 40%. Após esse horário apenas o serviço de entrega delivery é permitido. O toque de recolher continua em vigor das 21 às 5h.

Informações e denúncias podem ser feitas no Setor de Fiscalização de Obras e Posturas, que atende pelo telefone (19) 3463-7878, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e na Guarda Municipal pelos telefones 153 e (19) 3458-1388.