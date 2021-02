Fiscais de Sumaré encerram três eventos irregulares

A Guarda Civil Municipal de Sumaré, com o apoio da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e da Polícia Militar, realizou no fim de semana – de sexta a domingo – mais uma “Operação Bar Legal”, assim como vem acontecendo desde o início do ano. Foram realizadas ações de fiscalização e orientação referentes às medidas restritivas em vigor durante a “Fase Vermelha” do Plano São Paulo do Governo do Estado.

Três eventos sem a devida autorização para acontecer foram encerrados pelos fiscais, com uma autuação. A equipe também conseguiu informar outro local antes do início da ocorrência, impedindo a realização do evento. No sábado, três chácaras na região do Matão foram fiscalizadas (sendo que um evento foi encerrado pelos fiscais e os outros não chegaram a iniciar).

Em outras linhas de atuação, as equipes dos plantões noturnos realizaram operações de fiscalização referente às medidas restritivas específicas, previstas em decreto, para enfrentamento à Covid-19, com o patrulhamento da cidade, orientação e fechamento de estabelecimentos que deveriam não estar realizando atendimentos devido à “Fase Vermelha” do Plano São Paulo do Governo do Estado. De sexta a domingo, foram fiscalizados cerca de 20 estabelecimentos.

“O objetivo dessas ações de fiscalização é evitar aglomerações e barrar o avanço do contágio pela Covid-19. Nossa Guarda Municipal está estruturada e atuante, sempre pronta para prestar o melhor serviço a nossa população.”, disse o prefeito Luiz Dalben.

Qualquer pessoa pode colaborar com o trabalho da GM, registrando as reclamações e denúncias pelo 156 da GM ou pelos telefones 3873-2656 (Guarda Municipal) e 190 (Polícia Militar).