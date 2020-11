“Fique Sabendo” começa na terça-feira em S.Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste inicia na próxima terça-feira (1/12), Dia Mundial de Luta contra o HIV/AIDS, a Campanha “Fique Sabendo”. Promovida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde, em parceria com as prefeituras, a iniciativa segue até dia 8 de dezembro e tem o objetivo de ampliar o acesso aos testes de HIV e Sífilis, além de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce para início do tratamento e diminuição da transmissão.

Este ano, em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19), os testes gratuitos para diagnóstico e demais ações da Campanha, como entrega de kits com preservativos masculinos e femininos, gel lubrificante para população de risco e materiais informativos sobre as ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis) serão realizados exclusivamente no AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infecto Contagiosas).

Durante o período da Campanha, os testes serão realizados por livre demanda, sem a necessidade de agendamento, com adoção de esquema especial de acolhimento visando minimizar os riscos de aglomerações. A ação tem como público-alvo a população em geral, mas com atenção especial ao público jovem.

Além do período da Campanha, o AMDIC realiza ações de prevenção e testagem para diagnóstico das doenças durante o ano todo. Entretanto nesses casos, em virtude da pandemia, é necessário realizar o agendamento para realização dos testes.

O setor está situado à Avenida Sábato Ronsini, 203, na Vila Linópolis. Para mais informações e agendamento de testes rápidos, a população deve entrar em contato por meio dos telefones (19) 3454.8466, 3455.2490 ou pelo DISK AIDS 0800-770-9160. O horário de atendimento é das 7 às 16h30.