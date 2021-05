FioCruz recebe IFA para produzir 12 milhões de vacinas

Neste sábado (22/5), a Fiocruz recebeu mais uma remessa de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), suficiente para o processamento final de, aproximadamente, 12 milhões de doses da vacina Covid-19.O voo com o insumo pousou no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) às 17:54h.

Com o recebimento, os trabalhos nas linhas de produção do Instituto de Tecnologia em Imubiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz), interrompidos na última quinta-feira (20/5), serão retomados na próxima terça-feira (25/5).Com as novas remessas, estão asseguradas a produção de vacinas até a terceira semana de junho e entregas ininterruptas até 3 de julho.