Fintech do Agronegócio abre 200 mil contas em apenas 15 dias

A WTK – O Seu Banco Agro surgiu para revolucionar os bancos digitais do País, oferecendo recursos exclusivos e que foram pensados para todas as áreas do agronegócio. O lançamento das primeiras contas ocorreu no último Dia Internacional da Mulher, como um presente do banco às agricultoras e aos agricultores brasileiros. Em duas semanas de operação, o Banco do Agronegócio do Brasil cadastrou mais de 200 mil contas. Todo esse trabalho de tecnologia financeira foi desenvolvido ao longo de 2020 e no início de 2021.

Tudo porque a WTK Agro oferece vários benefícios, entre eles, o de fazer parte de um grupo seleto do agronegócio e toda a sua cadeia produtiva. Além disso, existem vantagens como a conta digital, cartão internacional personalizado, pagamento de boletos, Pix, entre outros.

Enquanto a economia se recupera e o mundo tem uma nova perspectiva de vida com a chegada da vacina contra o Coronavírus, os produtores, que não pararam e continuaram seus negócios, precisam de suporte para dar continuidade a projetos antigos ou alavancar novos. Até mesmo porque a situação da pandemia se agravou novamente nesse primeiro trimestre de 2021.

A WTK Agro é o banco que inova com um portal totalmente tecnológico e disponibiliza inúmeras ferramentas ao produtor rural em sua plataforma. Com tecnologia e know how, a fintech quer atrair quem mais se dedica pelo país, o produtor rural.

De acordo com a economista da WTK – O Seu Banco Agro, o Brasil precisava de um banco que conectasse todo o segmento agro. “Nós somos esse banco. Não existe outro que ofereça, em suas plataformas, o que nós oferecemos. São ferramentas que o nosso Portal tem para dar base ao produtor”, relata.

A profissional ainda ressalta: “Desenvolvimento é o que o Brasil precisa e é para isso que viemos, para ajudar os produtores a alavancar seus projetos”.

O banco tem sede em Curitiba, capital de um dos estados mais importantes para a produção agropecuária do Brasil, o Paraná. Porém, já está operando em todo o país. Com a tecnologia não há barreiras: esse é um dos slogans da WTK – O Seu Banco Agro. A intenção é aproximar e estar na palma da mão do produtor.