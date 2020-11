Fintech cria solução para alavancar as vendas das PMEs

Uma das grandes forças que impulsiona a economia brasileira é o segmento de pequenas e médias empresas. As PMEs são responsáveis por significativa participação no Produto Interno Bruto (27%) e na geração de empregos, respondendo por 52,2% dos novos postos formais de trabalho, conforme aponta o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

Hoje, elas representam 99% do total de negócios e, apesar de estarem cada vez mais presentes no mercado, o tempo médio de sobrevivência no Brasil ainda é muito baixo. Um dos fatores citados pelos empreendedores à frente destas empresas para justificar essa mortalidade é a dificuldade em ter acesso a capital para financiar o giro do estoque. Não é à toa que entre as PMEs, de acordo com o Sebrae, a fonte de financiamento mais utilizada é a negociação de prazo com os fornecedores (54%).

Atenta ao problema, a Trademaster, fintech especializada em soluções financeiras e de crédito B2B, desenvolveu uma solução com objetivo de empoderar o pequeno e médio varejo, alavancando as vendas de toda a cadeia de distribuição, por meio de acesso a prazo e melhores condições comerciais de compra. A empresa oferece aos empreendimentos condições de crédito e prazos, para comprar de indústrias e distribuidores de primeira linha, o volume e o mix de produtos corretos para maximizar a lucratividade.

“Nascemos com o DNA da indústria e do varejo. Por isso, conhecemos suas dores e criamos nossas soluções sob medida para a realidade de cada negócio. Nós intermediamos toda transação comercial a prazo entre os elos da cadeia de distribuição”, explica o fundador e CEO da Trademaster, Francisco Pereira.

De acordo com o empreendedor, mais do que resolver o problema da venda a prazo para os pequenos e médios varejistas, a Trademaster criou uma solução totalmente adaptável e flexível para ser integrada nos processos comerciais e financeiros das indústrias e distribuidores, de uma forma quase imperceptível. Um processo totalmente sem fricção, no qual a indústria ou o distribuidor recebem à vista, sem risco de inadimplência, e os clientes pagam a prazo diretamente para a fintech.

“Nossa experiência mostrou que os produtos bancários tradicionais não suportavam a demanda de crédito, apresentando juros elevados, muita burocracia e baixa customização para as necessidades específicas das cadeias de distribuição. Então, criamos uma solução que possibilita acesso ao crédito, com maiores prazos e limites, para o pequeno varejo melhorar suas compras e gestão estoque. Ao mesmo tempo, para as Indústrias e Distribuidores, gera um impacto direto no aumento das vendas e na quantidade de clientes atendidos, reduzindo a inadimplência e melhorando o fluxo de caixa”, comenta Pereira.

A solução

Baseada em nuvem, a plataforma de meio de pagamento se comunica por um catálogo de APIs, totalmente integrada em tempo real com o sistema de gestão da empresa (ERPs) dos clientes para capturar as transações de venda sem alterar a operação comercial, utilizando tecnologias como inteligência artificial e machine learning.

“Independentemente do ramo de atividade, intermediamos as transações comerciais entre indústrias, distribuidores e varejo, permitindo que eles escolham o caminho de compra que melhor os atendam”, destaca o CEO.

Atualmente, a empresa empodera mais de 200 mil varejos por meio do acesso a crédito e permite que eles façam compras a prazo nas indústrias ou nos distribuidores conveniados com a fintech. “Ao proporcionar as melhores condições de compra, maior limite de crédito e prazos de pagamento estendidos, nós ajudamos os negócios se tornarem mais sustentáveis e impactamos positivamente o setor como um todo”, enfatiza Francisco.

A startup já transacionou mais de R$ 6 bilhões na sua plataforma. O portfólio da fintech tem mais de 60 clientes conveniados, entre grandes indústrias nacionais e multinacionais e seus distribuidores.