Fintech abre mais de 60 vagas para contratação

Fundada em dezembro de 2020, a TruePay, fintech que nasceu para transformar a realidade de quem empreende no Brasil e revolucionar o mercado de meios de pagamentos B2B, recebeu recentemente seu primeiro investimento de R$45 milhões em rodada co-liderada pelos fundos Monashees e Kaszek. O valor representa um dos maiores já recebidos por uma empresa brasileira em estágio inicial. A fintech começou suas operações em julho e, visando chegar a 100 colaboradores até o final de 2021, está em busca de profissionais em todo Brasil para reforçar seu time, principalmente de tecnologia As oportunidades são para trabalhar na cidade de São Paulo em modelo híbrido ou, no caso das vagas na área de tecnologia, podendo ser 100% remoto.

As posições são de Pessoa Engenheira de Software – Backend e Frontend, Especialista de Operações, Gerente de Produto (Product Manager, PM), Líder Jurídico e Source de Recrutamento. “Queremos construir um time de profissionais incríveis que se inspirem com a nossa missão e queiram nos ajudar a criar uma realidade no Brasil onde empreender não seja uma missão impossível. Criar essa realidade não é uma tarefa fácil e precisamos de mentes e corações brilhantes para nos ajudar.”, comenta Pedro Oliveira, CEO da TruePay.

Criada por Pedro Oliveira e Luis Eduardo Cascão, que atuaram por anos no mercado de Venture Capital analisando e investindo em startups com modelos de negócios inovadores, a TruePay nasceu após identificarem um problema na dinâmica financeira entre varejistas e fornecedores. Os empreendedores decidiram então focar em um único propósito de transformar essa relação, criando formas de acesso a crédito fácil e rápido com taxa zero aos varejistas, ajudando os fornecedores que antes precisavam escolher entre dar crédito e correr risco de inadimplência ou deixar de vender.

Confira mais detalhes das vagas disponíveis e faça parte desta revolução do empreendedorismo brasileiro:

Pessoa Engenheira de Software

Vagas disponíveis para profissionais de todos os níveis de experiência e backgrounds, com ou sem formação na área. A pessoa terá autonomia total no desenho das soluções e atuará em todo ciclo de desenvolvimento, desde a definição de negócio até o monitoramento em produção, passando pelo desenvolvimento, testes e deploy.

Especialista de Operações

Necessária experiência mínima de dois anos em consultoria ou time de operações, com ou sem formação. Terá autonomia total no desenho das soluções e atuará em todo ciclo de desenvolvimento de processos, desde a definição do problema até a produção da ferramenta para solucioná-lo.

Gerente de Produto

Será responsável por estruturar, do zero, toda área de Produto para um dos lados do network da empresa: lojistas ou fornecedores. Será a conexão vital entre as necessidades dos clientes e os times de engenharia, definindo a estratégia/visão de produto, estruturando discovery e conduzindo a implementação das soluções.

Sourcer de Recrutamento

Oportunidade para profissionais de todos os níveis de experiência e backgrounds, com ou sem formação na área. O colaborador terá autonomia na melhoria de processos, desde mapeamento de hunting grounds até o fechamento de uma posição.

Líder Jurídico – Especial para mulheres

Advogadas com experiência em liderança e atuação com bancos e outras instituições financeiras de tecnologia para ocupar a posição de gestora e especialista na área jurídica. Tomará decisões relacionadas à inteligência regulatória que afeta grande parte do negócio da empresa.